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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فضيحة رئيس جوجل..طرد 12 ألف موظف لتقليل التكاليف

فضيحة رئيس جوجل..طرد
فضيحة رئيس جوجل..طرد 12 ألف موظف عشان يقلل التكا

كشفت وثائق رسمية مفاجأة صادمة للجمهور ، عن سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابيت الشركة الأم لشركة جوجل Google الأمريكية الرائدة .

 

وبحسب المنقول  رسميا عن الشركة فإن سوندار بيتشاي، تلقى رواتب ومكافآت يساوي مجموعها 226 مليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي طردت الشركة أكثر من 12 ألف موظف من أجل تقليل المصروفات و النفقات.

 

وتضيف الوثائق أن راتب سوندار بيتشاي السنوي من 2020 إلى 2022، كان من بينها منح أسهم بقيمة 218 مليون دولار، كما أنفقت شركة جوجل أيضًا ما يقرب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي له. 

 

وحصل بيتشاي من شركة Alphabet المالكة لجوجل على ما مجموعه 226 مليون دولار العام الماضي بعد أن حصل على مجموعة كبيرة من الأسهم، مما جعله أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في أمريكا. 

 

رئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC الإخبارية إن المديرين التنفيذيين الذين يعملون تحت إدارة سوندار بيتشاي حصلوا على رواتب ومكافآت بعشرات ملايين الدولارات خلال 2022، وتراوحت مكافآت الأسهم لهؤلاء بين 22- 35 مليون دولار.

 

وحقق كلا من Prabhakar Raghavan  "برابهاكار راجافان" ، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في جوجل ، وفيليب شندلر ، كبير مسؤولي الأعمال حوالي 37 مليون دولار، كما حقق كل من روث بورات وكينت ووكر، كبيرا المسؤولين القانونيين ، حوالي 24.5 مليون دولار.

 

جدير بالذكر أن هذا التقرير عن المكافآت الضخمة للمديرين والمسئولين  لشركة ألفابيت ، الأم المالكة لجوجل، يأتي في وقت ستطلق الشركة فيه إجراءات جديدة صعبة على الموظفين العاديين لتخفيض النفقات. فذكر المدير المالي لشركة جوجل، روث بورات، في شهر أبريل الجاري أن الشركة سحد من منح أجهزة اللاب توب للموظفين بجانب أشياء و خدمات أخرى من أجل الحد من التكاليف الباهظة.

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