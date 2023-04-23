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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رئيس جوجل يحصل على 226 مليون دولار

ساندر بيتشاي، الرئيس
ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل

حقق ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ما يقرب من 226 مليون دولار في عام 2022، حيث كان من بينها منح أسهم بقيمة 218 مليون دولار، كما أنفقت شركة جوجل أيضًا ما يقرب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي له. 

 

وحصل بيتشاي من شركة Alphabet المالكة لجوجل على ما مجموعه 226 مليون دولار العام الماضي بعد أن حصل على مجموعة كبيرة من الأسهم، مما جعله أحد الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في أمريكا. 

 

ولم يتغير راتب بيتشاي السنوي الأساسي والذي يقدر بـ 2 مليون دولار منذ عام 2020 ، كما أنفقت شركة Alphabet أكثر من 5 ملايين دولار لتأمينه الشخصي، كما جاء باقي المبلغ من حيازات الأسهم، التي تقدر قيمتها بأكثر من 218 مليون دولار. 

 

وتأتي منح أسهم بيتشاي كل ثلاث سنوات ، حيث أنه في عام 2019 تلقى حزمة مماثلة بقيمة وصلت لـ 281 مليون دولار، وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سهم Alphabet بنسبة 39٪ في عام 2022 وسط تباطؤ كبير في أسواق التكنولوجيا، إلا أن الأسهم انتعشت هذا العام وارتفعت بنحو 19.5٪ منذ يناير الماضي. 

 

وحقق كلا من Prabhakar Raghavan  "برابهاكار راجافان" ، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في جوجل ، وفيليب شندلر ، كبير مسؤولي الأعمال حوالي 37 مليون دولار، كما حقق كل من روث بورات وكينت ووكر، كبيرا المسؤولين القانونيين ، حوالي 24.5 مليون دولار.

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