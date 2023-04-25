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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من 12 سنة.. ريهام سعيد تستعيد ذكرياتها مع أحمد حلمي

ريهام سعيد
ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة قديمة برفقه الفنان أحمد حلمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة، عبر خاصية “الستوري”، كاتبة: “مش من بعيد.. 12 سنة بس”.

أبطال “ميمو”

يذكر أنه يشارك في مسرحية “ميمو”، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة  كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، وحمدي الميرغني، وهنا الزاهد، وهنا شيحة، ومحمد رضوان، وجيلان علاء، ونور إيهاب، ومي جلال، وغيرهم من الفنانين، والعرض الأول للمسرحية كان يوم 20 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية “حكيم عيون” عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

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