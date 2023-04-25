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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية..وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي الاتحاد الآسيوي والعربي للرماية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية والمهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحاد العربي للرماية، بمرافقة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

تناول اللقاء آخر مستجدات تنظيم بطولة كأس العالم للخرطوش 2023، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستمر حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية يمثلون 59 دولة من مختلف أنحاء العالم.  

أكد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكامل للبطولة وتذليل أي عقبات لإنجاح البطولة وظهورها بالصورة اللائقة أمام جماهير مصر والعالم، متمنيًا التوفيق لمختلف الدول المشاركة بالبطولة.

كما تناول اللقاء مناقشة سبل دعم اللعبة وتطويرها، وزيادة عدد ممارسيها، وإنشاء ميادين للرماية بأندية نادي النادي ومراكز الشباب علي مستوى الجمهورية بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية لدى اللاعبين المصريين بجميع أعمارهم فى مختلف البطولات الدولية للرماية.

وأشار الوزير إلي الحرص الدائم المستمر على استضافة كبرى البطولات الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، استفادةً من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية.

من جانبه، وجه رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه واهتمامه بالبطولة وتوفير كل الامكانيات وتسهيل كل الأمور، كما اشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة لاعادة مصر للخريطة الدولية الرياضة عن طريق تنظيم و استضافة كبرى الاحداث الرياضية علي اعلي مستوى، ووجه الشكر للاتحاد المصري للرماية علي تعاونه الدائم من أجل إنجاح البطولة.

وأشاد رئيس الاتحاد الاسيوي بالجهد الضخم الذي بذلته الدولة المصرية في تنفيذ ميادين الرماية الجديدة، مؤكدا أنها تضاهي أفضل الميادين على مستوى العالم مشيدًا بالإمكانيات التي تتمتع بها الدولة المصرية على مستوى البنية التحتية الرياضية والخبرات التنظيمية والإدارية.  

وعقب اللقاء، اصطحب الدكتور أشرف صبحي ، الوفد الاسيوي والعربي للرماية خلال جولة تفقدية بمقر الوزارة والحي الحكومي ومركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة .

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