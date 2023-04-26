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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج الفنانة حنان مطاوع يكشف بعض المواقف الطريفة بينهما.. فيديو

حنان مطاوع وزوجها
حنان مطاوع وزوجها

كشف أمير زوج الفنانة حنان مطاوع موقفاً طريفا حدث في بداية زواجهم في شهر العسل، قائلا "احنا روحنا نقضي الهاني مون في تايلاند وحنان اختارت آخر منتجع في الجزيرة اللي هنقضي فيها شهر العسل ولما وصلنا المنتجع الساعة ٨ ونص بالليل دا فتح لنا شخص لابس نضاره ولما دخلنا الاستقبال لقيناه هو نفس الشخص وهو اللي طلع الشنط في الاوضة .. فأنا خوفت وقولت هيطلع فيلم رعب في الاخر".

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وقال زوجها موقفاً آخر خلال عرض تسجيل صوتي له في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، خلال استضافة الفنانة حنان مطاوع، "حنان بتحب النظافة جدا وخلال الفترة الأولي من جوزنا عزمنا حد من قرايبنا وبعد ما خلصنا اكل جابت المقشة والجروف وبدأت تنظف بالفعل".

لترد الفنانة حنان مطاوع على تلك المواقف، قائلة "انا مش قصدي حاجة بس كنت حابة انضف عشان هنقعد ساعتين أو تلاتة ومش هينفع نقعد من غير ما انضف".

https://fb.watch/k84eDnO96o/?mibextid=NnVzG8

حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع تسجيل صوتي شهر العسل قناة dmc الفضائية برنامج مساء dmc

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