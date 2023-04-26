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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قالته الداخلية السوادنية عن اقتحام سجن كوبر

عمر البشير
عمر البشير

قالت وزارة الداخلية السودانية، إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء من 21 إلى 24 أبريل الجاري.

وذكرت وزارة الداخلية السودانية، أنّ قوات الدعم السريع اقتحمت سجن كوبر، واستطاعت إطلاق سراح جميع النزلاء.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدرين في مستشفى عسكري في العاصمة السودانية، قولهما إن "الرئيس السوداني السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل".

ويأتي هذا بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون.

وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.

كوبر عمر البشير البشير وزارة الداخلية الرئيس السوداني

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