القوات المسلحة السودانية تحذر المواطنين من أعمال نهب وسرقة ترتكبها الميليشيا المتمردة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا نبهت فيه مواطنيها بأن الميليشيا المتمردة أصبحت ترتدي زي القوات المسلحة وتجوب المناطق المحيطة بحي البستان والنخيل وأمبدة، والمنطقة من صينية المنصورة وتقاطع القلابات وشارع ليبيا بالخلاء وصولا إلى سوق ليبيا، وهي تمارس سرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين في محاولة يائسة لإلصاق هذه الجرائم الدنيئة بالقوات المسلحة.

وناشدت القوات المسلحة السودانية جميع مواطنيها بهذه المناطق اتخاذ الحيطة والحذر.

كما بعثت أيضا برسالة طمأنينة لمواطنيها بأنه ستتم نظافة وتطهير كافة هذه المناطق من دنس التمرد في القريب العاجل.