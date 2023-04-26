عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مركز بن راشد للفضاء يعلق على تجربة أول مستكشف إماراتي بسطح القمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة "المستكشف راشد" هي فقط البداية لمسيرة واعدة. 

وقال المري في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام": " بشأن المهمة، فقد طورنا خلالها أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة".

ووجه مدير مركز بن راشد للفضاء شكره، لطواقم مركز محمد بن راشد للفضاء وللشركاء في "آي سبيس"، قائلا: "شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء الذين عملوا ليلًا ونهارًا على تطوير المستكشف راشد.. وشكرًا لشركائنا في آي سبيس على جهودهم الكبير".

وأضاف: "التحديات والصعوبات دائمًا حاضرة في مهمات الفضاء وخصوصًا مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم ، تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل".

المستكشف الإماراتي راشد الامارات القمر الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

مع عودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

55 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

موعد إجازة عيد العمال رسميًا.. وهل يتم ترحيلها للخميس؟

موضوعات متعلقة

تحركات دبلوماسية مهمة للجزائر في دول الساحل الغربي .. اِعرف لماذا

لمواجهة الجفاف.. تونس تستعين بفرنسا لمعالجة مياه الصرف

قصة مؤلمة .. بطلة تونس دفعت حياتها ثمنا لشجاعتها بمواجهة سارق منزلها

حاكم ولاية كسلا يكشف عن مبادرات شعبية لدعم الجيش السوداني

صحيفة عالمية تحتفى بقرية وادي كركر المصرية لما تقدمه لأهل السودان.. تفاصيل

شعور الأب مؤلم.. وفاة أردني قاصر بعد غلق زجاج السيارة على رقبته

روسيا: وجود فاجنر في السودان شرعي

عبر مفاوضات زنجبار.. إثيوبيا تبحث إنهاء الحرب مع متمردي أورومو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق: عودة الخدمة بشكل طبيعى بمحطة حلوان وانتظام الحركة بالخط الأول

بعد صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيلها..رئيس الوزراء يناقش رؤية "المقاولون العرب" للعمل

السير مجدى يعقوب يزور المتحف المصري الكبير .. صور

منظور إنساني.. بسام راضي: مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ رغم الأزمات العالمية

حيلة غير متوقعة تحمى من انخفاض الضغط

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف..طريقة عمل كب كيك سهل

سر مرعب لمطعم مشهور .. يقلى البرجر بزيت لم يتغير منذ 100 عام

الأغلى في تاريخ الأهلي|بيراميدز يغري حسين الشحات بهذا المبلغ واللاعب يحسم الأمر

خيانة قادير دوغلو لزوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.. القصة الكاملة

فيديو

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

حسين الشحات ويوسف نبيه.. خطة بيراميدز لخطف أقوى صفقتين من الأهلي والزمالك|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ