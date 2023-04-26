مركز بن راشد للفضاء يعلق على تجربة أول مستكشف إماراتي بسطح القمر

أكد سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن مهمة "المستكشف راشد" هي فقط البداية لمسيرة واعدة.

وقال المري في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام": " بشأن المهمة، فقد طورنا خلالها أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة".

ووجه مدير مركز بن راشد للفضاء شكره، لطواقم مركز محمد بن راشد للفضاء وللشركاء في "آي سبيس"، قائلا: "شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء الذين عملوا ليلًا ونهارًا على تطوير المستكشف راشد.. وشكرًا لشركائنا في آي سبيس على جهودهم الكبير".

وأضاف: "التحديات والصعوبات دائمًا حاضرة في مهمات الفضاء وخصوصًا مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم ، تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل".