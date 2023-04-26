هالاند يحطم رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

حطم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، رقم محمد صلاح جناح ليفربول، القياسي، كأكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج"، بمشاركة 20 فريقًا.

ورفع هالاند رصيد أهدافه إلى 33 هدفًا هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، متخطيًا عدد أهداف صلاح، الذي سجل 32 هدفًا في موسم 2017-2018 مع ليفربول.

هالاند حقق ذلك الإنجاز بتسجيله هدفًا في انتصار فريقه على أرسنال في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فاز مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بأربعة أهداف لهدف، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تقدم في النتيجة مبكرًا بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق كيفن دي بروين من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من هالاند، ليسدد الكرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في شباك أرسنال.

واستطاع جون ستونز تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 45 بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها دي بروين من الجهة اليمنى.

دي بروين عاد ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54.

روب هولدينج سجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 86، بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 95، منهيًا مهرجان الأهداف.

انتصار مانشستر سيتي رفع رصيدهم لـ 73 نقطة في المركز الثاني، مع تبقي مباراتين أزيد لهم، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة في الصدارة.