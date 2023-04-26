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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعين سفيرًا جديدًا لأوكرانيا في الصين

صدى البلد

قالت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية اليوم، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين بافلو ريابيكين سفيرًا جديدًا لأوكرانيا لدى الصين، وقد تم الإعلان عن المرسوم الرئاسي ذي الصلة على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، سيتولى ريابكين منصب وزير الصناعة الاستراتيجية في أوكرانيا من نوفمبر 2021 إلى مارس 2023.

وفي فبراير 2022، توفي السفير الأوكراني السابق لدى الصين، سيرهي كاميشيف، البالغ من العمر 65 عامًا، بسبب نوبة قلبية بعد فترة وجيزة من حضوره الأنشطة في مكان تشانغجياكو لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقد أجري الرئيس الأوكراني زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينج في وقت سابق اليوم، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات الصينية الأوكرانية والأزمة الأوكرانية، وكيفية إنهاء الحرب.

وأكد الرئيس الصيني خلال المكالمة الهاتفية، أنه سيرسل ممثل خاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لزيارة أوكرانيا وغيرها من الدول، بغية إجراء التواصل المعمق مع كافة الأطراف حول حل الأزمة الأوكرانية سياسيا.

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