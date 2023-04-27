تعليق ناري من مهيب عبد الهادي بسبب تهديد الزمالك بالإنسحاب من كأس السوبر..تفاصيل

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي موقف الزمالك بالتهديد بالانسحاب من كاس السوبر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مهيب عبد الهادي:"الزمالك بيهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب عقوبة كهربا.. وقبلها الأهلي كان بيفكر في الانسحاب أيضا لنفس السبب واعتراضه على العقوبة.. ومن قبلها الانسحاب من كأس الرابطة لضغط المباريات،نفسي أشوف ولو لمرة واحدة لوائح بتطبق بجد مش مجرد كتب الأندية تستلمها أول الموسم وتتركن في الأدراج، لو عاوزين تصلحوا حال الكرة طبقوا القوانين ومتخافوش من أي نادي".

فيما علق عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، على العقوبات الموقعة على جماهير المصري البورسعيدي وأزمة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:"العقوبة الموقعة على جماهير المصري بإيقاف 19 مشجع عن حضور مباراتين تم توقيعها على الذين حضروا المباراة فقط".

وأضاف :" العقوبة تتضاعف على الجمهور حسب اللائحة ومن الممكن إيقاف حضور جماهير للأندية لنهاية الموسم في حالة تكرار الخروج عن النص لأكثر من مرة".

وتعليقا على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي قال: "لا أريد الدخول في شئون لجان أخرى لأنني لا أحب أن يتدخل أحد في عمل إدارة المسابقات ولكن الحمدلله طلعت على حق فيما أسير عليه من فترة زمنية طويلة وكان هناك من يهاجمني على طريقة عملي".

وأكمل :" دائماً كان هناك من يعترض على نظامي ولكن اللائحة الخاصة بإدارة المسابقات واضحة وهي العودة لتقرير الحكم ثم مراقب المباراة ثم شريط المباراة الرسمي قبل إتخاذ أي قرار ولا أعتمد على الفيديوهات المصورة بعيداً عن شريط المباراة".

واستطرد: "لجنة الانضباط مكونه من مستشارين وقضاة ولهم كل الحق في انتداب خبراء صوت وفيديو للتحقق من صحة تلك الفيديوهات وأنها لم يتم التلاعب فيها".

وأوضح: "بنلعب كل ثلاث أيام مباريات الدوري وهذا يسبب ضغط كبير لإصدار العقوبات الخاصة بكل أسبوع عقب انتهائه مباشرةً".