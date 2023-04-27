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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني والبرهان يوافق على مبادرة إيجاد بشكل مبدئي

صدى البلد

مصر: رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي
مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعاً يرفع سقف الدين ويخفض الإنفاق
روسيا تتهم بولندا بالاستيلاء على مبالغ من حسابات سفارتها في وارسو
بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان وقف القتال في السودان
كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان
بايدن: أي هجوم نووي من كوريا الشمالية سيؤدي لنهاية نظام كيم جونج

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المسار السياسي والحوار السلمي، بما يدفع في اتجاه عودة الاستقرار والأمن، ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

ونقلت "القبس" عن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله إن الحكومة ملتزمة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.

من جانبه، قال وزير المالية المصري، محمد معيط إن تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن  القيادة العامة للجيش السوداني، مساء الأربعاء، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان تسلم مبادرة من منظمة "إيجاد" تضمنت مقترحات لحل الأزمة الحالية.

وأكدت قيادة الجيش أن رئيس مجلس السيادة "أبدى موافقته المبدئية على مبادرة الإيجاد".

وقالت "الأنباء" إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد التعاون لوضع حد للقتال في السودان بصفة دائمة.

ولفتت "الوطن" إلى أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أعلنت إن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان الذي يشهد صراعًا حاليًا، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديًا.

وأكدت الحكومة الكندية أنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبًا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

دوليًا، قالت "الراي" إن نواب الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي أقروا مشروع قانون يرفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي، في مسعى منهم لجر الرئيس جو بايدن إلى مواجهة، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وأشارت "الجريدة" إلى أن سفير روسيا لدى بولندا قال إن ممثلي ادعاء بولنديين "صادروا مبالغ مالية ضخمة" من حسابات مصرفية مجمدة تابعة للسفارة الروسية والبعثة التجارية، مضيفًا أن تلك الخطوة تعد "انتهاكاً صارخاً" لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها "سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونج أون".

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول: "أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيفضي إلى نهاية أي نظام يُقدم على تحرك كهذا".
 

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