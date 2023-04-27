عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 451 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 384.67 مليون درهم و416 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 819.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 131 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 663.03 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 558.73 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 104.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 542 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 36.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة زعبيل الثانية بقيمة 5 ملايين درهم.

تصرفات العقارية هم مبايعات الأراضي مبايعات الشقق والفلل منطقة مرسى دبي أهم مبايعات الأراضي الخليج التجاري مبايعة للشقق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئئاف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

قرار النيابة بشأن 30 مشجعاً من جماهير الأهلي بسبب أحداث مباراة الرجاء

البنوك والبورصة إجازة الخميس بمناسبة عيد العمال

ترشيحاتنا

12 منتصف الليل.. عدّل عقارب الساعة لهذا الاتجاه تطبيقا للتوقيت الصيفي

إزالة العشش والمخلفات من أسطح المنازل لتجميل الأحياء بالوادي الجديد

مفاجأة.. حقيقة ضرب شخص للكلاب الضالة بالرصاص في القاهرة

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي صيغة؟.. الإفتاء توضح

الأهلي يؤجل مصير احتراف نجم القلعة الحمراء بعد لقاء السوبر.. تفاصيل

محاولة اغتيال بوتين.. بيان عاجل من الكرملين حول الطائرة الأوكرانية المزعومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيدة ولذيذة .. طريقة عمل سلطة البنجر

أعراض السرطان تظل خفية فترة طويلة.. عندما تظهر يكون انتشر بالجسم

اكتشفه أمن المطار.. رجل تايلاندي يركب لوحات مغناطيسية بأصابعه لسبب لن تتوقعه

عاش معهما 12 عاما.. انفصال زوجين يبدل مصير تمساح في أمريكا| شاهد

فيديو

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ