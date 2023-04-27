التجهيزات الأولى لحفل محمد حماقي بدمياط

بدأت منذ قليل التجهيزات الأولى لحفل النجم محمد حماقي، في افتتاح فرع وادي دجلة بمدينة دمياط، المرتقب مساء اليوم الخميس 27 أبريل.

وشهد مقر الحفل تجهيزات المسرح، واستعدادات من شركات التأمين الخاصة، على أن يصعد محمد حماقي على المسرح ويقدم أولى فقرات حفله بعد قليل.

ويحيي الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا ساهرا له مساء اليوم الخميس 27 أبريل، في افتتاح فرع نادي وادي دجلة بمدينة دمياط.

ووصل حماقي قبل قليل إلى دمياط، استعدادا لمقابلة جمهوره بفرع نادي وادي دجلة الجديد في دمياط، وتجرى حاليا الاستعدادات النهائية قبيل بدء الحفل.