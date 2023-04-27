لاحتجازها ناقلة نفط.. أمريكا: إيران تعرض الشرق الأوسط للخطر

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا اليوم، إن احتجاز البحرية الإيرانية ناقلة نفط هو انتهاك آخر لقواعد النظام الدولي.

وأكد كوريلا، أن السلوك الإيراني يعرض أمن واستقرار الشرق الأوسط للخطر. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت البحرية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان أثناء مرورها في المياه الدولية.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس على تويتر، إن 'ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة أثناء الاستيلاء' مضيفا أنها تراقب الوضع، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

ومن جانبه، أكد الجيش الإيراني، أنه فقد اثنين من طاقم السفينة الإيرانية وجُرح آخرون بعد تصادم في مياه الخليج. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقال الجيش الإيراني، إنه احتجز ناقلة نفط في مياه الخليج بسبب اصطدامها بأحد قواربه. مضيفا، أن السفينة حاولت الفرار بعد الحادث.