عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

أثار Seiichi Sano وهو رجل ياباني بالغ من العمر 89 عامًا الجدل لرواد السوشيال ميديا بعد تحقيقه الرقم القياسي الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأكبر راكب أمواج على وجه الأرض ، ولكن ما يجعل إنجازه أكثر إثارة للإعجاب هو أنه لم يمارس هذه الرياضة إلا في سن الثمانين!

يعتبر ذلك المسن أن هذه الرياضة هي سر شبابه مؤكدا أن الرياضات المائية تتطلب مزيجا من التوازن والتنسيق والسرعة ،

"قال سانو لوكالة أسوشيتيد برس في مقابلة في Enoshima Beach ، وهي منطقة ذات أمواج صغيرة نسبيًا بالقرب من يوكوهاما أنه بدأ في تلقي دروس ركوب الأمواج منذ 9 سنوات فقط ، بعد غزو جبل فوجي ، أعلى قمة جبلية في اليابان ، لأول مرة و كان يبحث عن طريقة لتحدي نفسه مع الحفاظ على لياقته البدنية .

وأضاف راكب الأمواج البالغ من العمر 89 عامًا "بحمل شهادة غينيس للأرقام القياسية ، أشعر للمرة الأولى أنني حصلت على تقدير لشيء ما".