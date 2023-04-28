برلمانية تطالب بانتاج الأفلام الوثائقية لحماية الهوية المصرية

علي غرار سلسلة "أم الدنيا "

أعربت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إستيائها من المغالطات التي ظهرت في فيلم “ كليوباترا” الذي يتم عرضه علي منصة “ نتفليكس” بشأن ظهور الملكة كليوباترا بملامح سمراء وتصنيف الفيلم بأنه عمل وثائقي.

استمرار انتاج الافلام الوثائقية

و طالبت “ عبد الناصر” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، بضرورة إستمرارية الدولة بإنتاج الأفلام الوثائقية التي توضح حقائق الحضارة المصرية القديمة وتاريخها لتعريف دول العالم أجمع بالهوية المصرية، الأمر الذي يهدف لحمايتها من التزييف، وذلك علي هامش سلسة أفلام “ أم الدنيا ” الوثائقية.

كما نوهت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أهمية جذب مستثمرين جدد في صناعة السينما وذلك بالتعاون مع أساتذة من علوم الآثار والمصريات لإنتاج محتوي سينمائي تاريخي يوثق نشأة هذه الحضارة العريقة، معقبا “ نمتلك إرث تاريخي وأثري فريد من نوعه”.

وأستطردت النائبة : كما أن قيام المواطنين بالإعتزاز بحضارتهم وعدم الانفصال عنها فهذا أكبر دفاع عنها و أهم ما يدعم إحياء هذه الحضارة خاصة وأن هناك الكثير من الأشخاص لا تمتلك التقدير لها وهذه تعد إشكالية كبري.

واختتمت البرلمانية، بالتنوية إلي أن نمو قطاع السياحة والأثار ونشر الهوية المصرية القديمة هو مشروع قومي مسؤولية دولة كاملة وليس وزارات بعينها.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أن ظهور بطلة فيلم كليوباترا الذي تنتجه منصة "نتفليكس" ببشرة سمراء وملامح إفريقية يعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية صارخة، لاسيما أن الفيلم مصنف كفيلم وثائقي وليس كعمل درامي.

وقال وزيري، في بيان إنه يتعين على القائمين على صناعة الفيلم ضرورة تحري الدقة والاستناد إلى الحقائق التاريخية والعلمية بما يضمن عدم تزييف تاريخ وحضارات الشعوب.

وأضاف أنه كان يجب الرجوع إلى متخصصي علم الآثار والأنثروبولوجيا عند صناعة مثل هذه النوعية من الأفلام الوثائقية والتاريخية التي سوف تظل شاهدة على حضارات وتاريخ الأمم، لافتا إلى أن هناك العديد من الآثار الخاصة بالملكة كليوباترا من تماثيل وتصوير على العملات المعدنية التي تؤكد الشكل والملامح الحقيقية لها، والتي جميعها تظهر الملامح الهلينستية (اليونانية) للملكة كليوباترا من حيث البشرة فاتحة اللون والأنف المسحوب والشفاه الرقيقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن حالة الرفض التي شهدها الفيلم قبل عرضه تأتي من منطلق الدفاع عن تاريخ الملكة "كليوباترا السابعة" والذي هو جزء هام وأصيل من تاريخ مصر القديم، وبعيدا عن أي عنصرية عرقية، مؤكدًا على الاحترام الكامل للحضارات الإفريقية ولأشقائنا فى القارة الإفريقية التي تجمعنا جميعا.