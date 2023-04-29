ارتفاع ضحايا قتال السودان من المدنيين لـ 410 قتلى و2023 مصابًا

ذكرت نقابة أطباء السودان، بارتفاع عدد قتلى المدنيين جراء الصراع القائم في البلاد، في الأسبوع الثالث من الإضطراب، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت النقابة إن عدد القتلى وصل إلى 411 قتيلا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 2023 مصابًا.

يأتي ذلك فيما تأتي التحذيرات الدولية من خطر على الصحة العامة في السودان مع تراجع امكانات المستشفيات، وكثرة احتياجاتها علاوة على خروج بعضها عن القدرة عن خدمة المواطنين.

يأتي هذا، فيما قال الجيش، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، دعم مبادرة الإيجاد لإيفاد مبعوث إلى جوبا لبحث تفاصيلها.

وأردف بأن البرهان يثمن كل الجهود للتهدئة والحل .

وذكر الجيش، إن ما يحدث في دارفور يتم التعامل معه بواسطة القوات المسلحة.

وحو ل مطار الخرطوم، فأكد الجيش إنه ليس تحت سيطرة الدعم السريع لكن في مرمى نيرانها، مشيرًا إلى أن النزاع الحالي عسكري بسبب تمرد الدعم السريع وليس خلافا سياسيا، وعليه فالمشكلة في الوقت الحالي مشكلة عسكرية ولا يمكن تحويلها لإطار سياسي .

وأكد الجيش السوداني على أنهم قادرون تماما على سحق قوات الدعم السريع، والسيطرة على الوضع في درافور.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر صحيفية، بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في إقليم دارفور إلى 100.

فيما ذكر الجيش السوداني، إنه يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها.

