مراسل إكسترا نيوز : معبر أرقين يستوعب 7000 شخص يوميا في الاتجاهين

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر أرقين، إن هذا المعبر تم تدشينه عام ٢٠١٦ بعد ما تم تطويره، مشيراً إلى أنه مؤهل لدخول ٧٠٠٠ شخص في الاتجاهين في اليوم الواحد.

وأضاف "عوض الغنام" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن معبر قسطل هو المعبر الأول تاريخياً بين مصر والسودان والذي يعود تاريخه لأكثر من مائة عام وهو يعمل، موضحاً أن هذا المعبر كان يستخدم في السابق لجلب الثروة الحيوانية من السودان.

وتابع عوض الغنام، أن تم تطوير هذا المعبر بتكلفة تقترب من ٣٠٠ مليون جنيه، وهذا المعبر مقام علي ١٣٠٠ فدان.