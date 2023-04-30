محمد العرابي يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر ولقاء السيسي

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أهمية زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر، مشيرا إلى أن هذا البلد شريك جيد لمصر في الفترة المقبلة.



وأضاف محمد العرابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية اليابانية قديمة وعميقة، مضيفا أن تم تغطية كل المشاكل العالمية في اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني.

وتابع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن هذه الزيارة في غاية الأهمية في الوقت الراهن، وخاصة في ظل مرحلة شديدة الحساسية، الحرب الروسية الأوكرانية والتي يتأثر بها الاقتصاد العالمي.