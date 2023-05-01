واتساب يطلق قريبا ميزة جبارة لمستخدمي أجهزة التابلت

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp يعمل على طرح واحدة من أفضل الميزات لمستخدمي أجهزة التابلت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إتاحة ميزة تشغيل واتساب على أكثر من هاتف ذكي.

وبحسب The Economic Times فإن واتساب WhatsApp سيطرح ميزة "جنبًا إلى جنب" على أجهزة أندرويد اللوحية، حيث أن الميزة متاحة حاليا لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، ومن المقرر صدورها خلال الأسابيع المقبلة لجميع المستخدمين.

وفقًا لـ WABetaInfo ، ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتبديل بين المحادثات دون فقدان مسار المحادثات المستمرة للمستخدمين ، مما يوفر مزيدًا من التحكم في واجهة واتساب على أجهزة أندرويد اللوحية “التابلت”.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تعطيل العرض جنبًا إلى جنب عن طريق تبديل الخيار المتاح داخل إعدادات واتساب ثم الدردشات، حيث يقسم العرض جنبًا إلى جنب الشاشة ، مما قد ينتج عنه مساحة أصغر لكل محادثة ، خاصة على الأجهزة ذات الشاشات الأصغر.

وستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بالحصول على تجربة أكبر وأكثر شمولاً أثناء الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أجل الحصول على واجهة أكبر للمحادثات ، حيث يمكن للمستخدمين تعطيل العرض جنبًا إلى جنب على التطبيق.