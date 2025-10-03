غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية حملة لفحص معمل تحاليل بمدينة بركة السبع يشتبه في مخالفته للاشتراطات الطبية.

حيث كلفت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، فريق التفتيش بقيادة الدكتور وسام السيد مسئول العلاج الحر ببركة السبع، بالانتقال الفوري لمكان المعمل.

وبالفحص الميداني تبيّن أن المعمل مرخّص ومديره الفني "كيميائي"، إلا أنه تم رصد مخالفات جسيمة تمثلت في وجود أسماء أطباء على المطبوعات الخاصة بالمعمل (الكمبيوتر) دون أي تعاقد رسمي معهم، ومن بينهم الطبيبة مقدمة الشكوى.

وقد تم التحفظ على صور المطبوعات المخالفة كدليل قانوني، تمهيدًا لاستصدار قرار غلق المعمل لمخالفته شروط الترخيص وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أنها مستمرة في تكثيف حملات المرور والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، لضبط المخالفين وحماية صحة المواطنين من أي ممارسات غير قانونية تهدد سلامتهم، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي منشأة غير ملتزمة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تستقبل على مدار الساعة جميع شكاوى المواطنين، ويتم التعامل معها بشكل عاجل وفوري حفاظًا على صحة وسلامة أهالي المنوفية، مؤكدًا أن صحة المواطن هي أولوية قصوى ولا مجال للتهاون في أي مخالفة تمس هذا الحق.