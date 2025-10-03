بعد تحذير مركز أشمون.. منوف تحذر من فيضان النيل وإخلاء منازل وأراضي طرح النهر

أصدر مركز ومدينة منوف في محافظة المنوفية، بيانا جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وكذلك إخلاء المنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل.

وأكد، أن الفيضان قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.

وأكد بيان مركز منوف، أنه وجب التنبيه والتشديد على كافة المواطنين بقرى مركز منوف المقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.