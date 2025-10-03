غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري الممتاز

تأكد غياب ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وكان تأكد في وقت سابق غياب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الأبيض بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

ويختتم اليوم الجمعة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسماعيلية استعدادًا لخوض لقاء غزل المحلة.

ويفتقد الفريق لخدمات عبد الله السعيد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء غدًا السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.