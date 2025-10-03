قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مدحت الكمار: مشروعات "مستقبل مصر" دليل على رؤية رئاسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام

مدحت الكمار، عضو مجلس النواب
مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" تمثل ترجمة عملية للرؤية الرئاسية نحو بناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم أن هذه المشروعات الضخمة، سواء في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التنمية العمرانية، ليست مجرد خطوات تنموية عابرة، وإنما محاور استراتيجية تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج، بما يساهم في تقليل الاستيراد وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية مشاركة كل أطراف المنظومة الاقتصادية في تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن ذلك يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار مدحت الكمار. إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها في إطار "مستقبل مصر"، وخاصة في مجال التوسع الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية والتخزينية، تسهم بشكل مباشر في استقرار الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، وهو ما يعد أحد أهم الركائز في بناء الجمهورية الجديدة.

كما لفت نائب القليوبية. إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعكس الجدية والحرص على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن سريعاً، مؤكداً أن هذه السياسة الرئاسية عززت ثقة المجتمع المحلي والدولي في الاقتصاد المصري.

واختتم النائب مدحت الكمار تصريحاته قائلاً: "إن مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة هي بمثابة قوة دفع رئيسية للاقتصاد الوطني، ورسالة واضحة على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة قادرة على النمو والتطور رغم التحديات".

