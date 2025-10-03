أعمال يوم الجمعة للنساء.. بـ10عبادات تغتنمين الفضل كاملا مثل الرجل

نشهد الآن الساعات الأولى من بعد صلاة الجمعة في ذلك اليوم المبارك والساعات المباركة، التي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بتحريها واغتنامها، بصالح الأعمال والسنن المستحبة، إلا أن هذا يطرح السؤال عن نصيب المرأة من هذا الفضل ومن ثم ما أعمال يوم الجمعة للنساء ، فإذا كنا نعرف مستحبات يوم الجمعة للرجال والتي تكون سببًا في أن يغفر الله تعالى بها ذنوب الأسبوع، فلايزال السؤال عن أعمال يوم الجمعة للنساء لتغتنم هي أيضًا ذلك الفضل وتفوز بتلك الرحمات.

أعمال يوم الجمعة للنساء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أعمال يوم الجمعة للنساء ليست مختلفة عن سُنن الرجال، منوهة بأن المرأة يُسن لها ما للرجال من سنن صلاة الجمعة إذا ما أرادت أن تشهدها في المسجد، حيث يُسن للمرأة في يوم الجمعة أن تؤدي الظهر في بيتها 4 ركعات، أو أن تذهب إلى الصلاة في المسجد، فالأمر سيان.

ويعد الحرص على أعمال يوم الجمعة للنساء من مكفرات الذنوب الأسبوعية أي تغفر الذنوب من الجمعة إلى الجمعة، ومن هنا ينبغي معرفتها والحرص عليها امتثالًا لسُنة النبي –صلى الله عليه وسلم-فمنها أيضًا:

1. قراءة سورة الكهف في ليلته أو في نهاره، ومن قرأها أنار الله له ما بين الجمعتين.

2. قراءة سورة المنافقين أو الجمعة، أو الأعلى، أو الغاشية، أو ما تيسّر منهما أثناء الصلاة كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

3. قراءة كل من سورة الدخان، ويس في الليل، فمن فعل ذلك غفر الله له ذنبه.

4. الإكثار من الصلاة على النبي -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-.

5. التبكير في الخروج إلى صلاة الجمعة، فكلّما بكّر المسلم في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة بقصد أداء الصلاة، تضاعف أجره.

6. قراءة سورة الكافرون، وسورة الإخلاص في صلاة المغرب.

7. الاغتسال، وتقليم الأظافر، والتطيب، ولبس أفضل الثياب، التسوك، من سُنن الجمعة، وهدفه تنظيف الفم والأسنان بالسواك باستخدام عود خشبي يطلق عليه «سواك»، والدليل على ذلك ما رواه مسلم، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه».

8. يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ الظهر، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة، أي يصلى المسلم صلاة تطوعًا قبل أذان الجمعة، واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَن اغتسَلَ ثم أَتى الجُمُعةَ، فصلَّى ما قُدِّرَ له، ثم أَنصتَ حتى يَفرغَ من خُطبته، ثم يُصلِّي معه، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى، وفضلَ ثلاثةِ أيَّام».

9. الإكثار من الدعاء، سواء بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة، أو بأي دعاء آخر مع الإكثار من الحمد، والتهليل، والتسبيح والابتهال، وإجلال الله عزّ وجل، والصلاة على نبيه الكريم.

10. الإنصات أثناء الخطبة، ففي صحيح البخاري عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ».