قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تكافل مشروط بالالتزام.. قانون الضمان الجديد يربط الدعم بالمسؤولية

قانون الضمان الجديد
قانون الضمان الجديد
حسن رضوان

حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط الجديد، ملامح أكثر دقة واستهدافًا للفئات المستحقة، واضعًا معايير واضحة لاستمرار صرف الدعم، تقوم على الالتزام بالصحة والتعليم كأساس للاستحقاق، في إطار سعي الدولة لتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الذكية.

ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية أشمل تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية، والانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم تنموي يستثمر في الإنسان، ويعزز من قدراته الإنتاجية والاجتماعية.

من يستحق "تكافل"؟

القانون يمنح الدعم النقدي للفئات التالية:

الأسرة التي يعولها أحد الزوجين أو كليهما.

أسر المجندين أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

الأسر المهجورة العائل أو المعالة.

الدعم ليس دائمًا.. الاستحقاق مشروط بالآتي:

متابعة الصحة الإنجابية والتطعيمات الأساسية للأطفال دون 6 سنوات.

حضور دراسي منتظم بنسبة لا تقل عن 80% للتلاميذ من 6 إلى 18 سنة.

نجاح سنوي للطلاب الجامعيين أو التعليم فوق المتوسط حتى سن 26 عامًا.

ويُستثنى من ذلك أصحاب الظروف القهرية بقرار وزاري.

حالات توقف الدعم:

تجاهل الالتزام بالشروط الصحية أو التعليمية.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متصلة دون مبرر.

تقديم بيانات غير دقيقة أو مغلوطة للحصول على الدعم.

فلسفة القانون: دعم بعدالة.. واستثمار في الأجيال

يؤكد القانون على أن الهدف من "تكافل" ليس فقط تقديم دعم مالي، بل تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تمكين الأسر، وتحفيزها على تبني سلوكيات إيجابية تضمن مستقبلًا أفضل للأبناء، في الصحة والتعليم والتنمية.

قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط الجديد لفئات المستحقة صرف الدعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

فلسطين

صلاح عبد العاطي: الدور المصري لم يقتصر على التنمية الداخلية بل امتد ليشمل دوراً إقليمياً

جنات ومني الشاذلي

جنات: الغناء جزء من يومي وبناتي ورثن حب الموسيقى

الرئيس السيسي

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: مصر درع الأمة العربية ومحور الاستقرار في المنطقة

بالصور

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد