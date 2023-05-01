عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جهاز تنمية البحيرات يتفقد مراسي البردويل ويستمع لمقترحات العاملين

متابعة سير العمل
متابعة سير العمل في مراسي بحيرة البردويل

تفقد الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مراسى الصيد ببحيرة البردويل في شمال سيناء، ومبنى إدارة بحيرة البردويل، ومكتب المصايد، حيث بدأ فرحات جولته بزيارة مراسى الصيد الأربعة ببحيرة البردويل وهي “التلول وأغزيوان والنصر ونجيلة”، لتفقد سير العمل، ومدى التزام الصيادين بضوابط عملية الصيد، وكذا أعمال التطوير الجارية في البحيرة.

تطوير العمل

واستمع خلال الجولة إلى العاملين بالمراسي، إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل، كما وعد بحل المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وحثهم على العمل الجاد والتفاني فيه والتعاون مع  الصيادين ، موجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود في الآونة الأخيرة لإنجاح موسم الصيد الجديد ، متمنيًا لهم موسم صيد ناجح مليء بالخير. 

وعقب الزيارة قام بجولة بحرية تفقد خلالها أعمال التطوير التي تتم داخل البحيرة ، وتابع أعمال  التكريك الجاري تنفيذها ونسب التقدم المُحرَزة.

كما التقى المدير التنفيذي مع صيادي بحيرة البردويل واستمع إلى مطالبهم ووعد ببذل الجهود لحلها ، خاصًة فيما يتعلق بتوفير السولار وتوقيتاته ، مؤكدًا حرصه ودعمه الكامل للصيادين.

والتقى فرحات مع العاملين بمكتب مصايد بئر العبد و رمانة ومنطقة الثروة السمكية بالعريش ، موجهًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال  الفترة الماضية ، خاصًة ما يتعلق بتجديد بطاقات الصيادين ، و رخص صيد المراكب ، وحل مشاكل الصيادين.

كما تفقد المدير التنفيذي ، الموقع المقترح  لإنشاء ميناء الصيد بمنطقة أبو صقل بمدينة  العريش ، واستمع الى المقترحات المتعلقة بتنفيذ الميناء ، خاصًة فيما يتعلق بموقعها ، حيث وجّه بتشكيل لجنة لدراسة مزايا وعيوب المواقع المقترحة.

رافقه خلال الجولة حسام الدغيدى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والمهندس طارق عبد الحميد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والمهندس سامي الهواري مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء ، والدكتور شكري سالمان مدير بحيرة البردويل.

البردويل مراسي السمكية بحيرة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

الزمالك يلغي السفر للامارات لخوض مباراة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ