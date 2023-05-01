رئيس جهاز تنمية البحيرات يتفقد مراسي البردويل ويستمع لمقترحات العاملين

تفقد الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مراسى الصيد ببحيرة البردويل في شمال سيناء، ومبنى إدارة بحيرة البردويل، ومكتب المصايد، حيث بدأ فرحات جولته بزيارة مراسى الصيد الأربعة ببحيرة البردويل وهي “التلول وأغزيوان والنصر ونجيلة”، لتفقد سير العمل، ومدى التزام الصيادين بضوابط عملية الصيد، وكذا أعمال التطوير الجارية في البحيرة.

تطوير العمل

واستمع خلال الجولة إلى العاملين بالمراسي، إلى مقترحاتهم بشأن تطوير العمل، كما وعد بحل المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وحثهم على العمل الجاد والتفاني فيه والتعاون مع الصيادين ، موجهًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود في الآونة الأخيرة لإنجاح موسم الصيد الجديد ، متمنيًا لهم موسم صيد ناجح مليء بالخير.

وعقب الزيارة قام بجولة بحرية تفقد خلالها أعمال التطوير التي تتم داخل البحيرة ، وتابع أعمال التكريك الجاري تنفيذها ونسب التقدم المُحرَزة.

كما التقى المدير التنفيذي مع صيادي بحيرة البردويل واستمع إلى مطالبهم ووعد ببذل الجهود لحلها ، خاصًة فيما يتعلق بتوفير السولار وتوقيتاته ، مؤكدًا حرصه ودعمه الكامل للصيادين.

والتقى فرحات مع العاملين بمكتب مصايد بئر العبد و رمانة ومنطقة الثروة السمكية بالعريش ، موجهًا لهم الشكر على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية ، خاصًة ما يتعلق بتجديد بطاقات الصيادين ، و رخص صيد المراكب ، وحل مشاكل الصيادين.

كما تفقد المدير التنفيذي ، الموقع المقترح لإنشاء ميناء الصيد بمنطقة أبو صقل بمدينة العريش ، واستمع الى المقترحات المتعلقة بتنفيذ الميناء ، خاصًة فيما يتعلق بموقعها ، حيث وجّه بتشكيل لجنة لدراسة مزايا وعيوب المواقع المقترحة.

رافقه خلال الجولة حسام الدغيدى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، والمهندس طارق عبد الحميد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ، والمهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والمهندس سامي الهواري مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء ، والدكتور شكري سالمان مدير بحيرة البردويل.