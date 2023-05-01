الرعاية الصحية: نشجع التفوق العلمي بالمعاهد الفنية التمريضية بالأقصر

شهدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر مشاركة أكثر من 700 طالب وطالبة بالمعاهد الفنية للتمريض في فعاليات التصفيات النهائية لأوائل الطلاب بالفرق الثلاثة الأولى لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض بالمحافظة كما شهد الطلاب أيضا حفل تكريم الفائزين بالمستوى الأول.

وتهدف المسابقة إلي تشجيع التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنية على النزاهة والموضوعية بين الطلاب بما يساعد في تخريج دفعات متميزة في الخدمة التمريضية وعلي أعلي مستوي من المعرفة العلمية والثقافية.

وقد ضمت المسابقة كل من طلاب المعاهد الفنية للتمريض في مستشفي الكرنك الدولي ومستشفي ايزيس التخصصي ومستشفي حورس التخصصي ومجمع الأقصر الدولي.

وجاءت النتيجة بفوز المعاهد التالية والحصول علي المستوى الأول للفرق الدراسية ،(الفرقة الأولي)، تفوق معهد الرعاية لمستشفي ايزيس التخصصي للنساء والولادة و(الفرقة الثانية) تفوق فيها معهد الرعاية لمستشفي حورس التخصصي، أما (الفرقة الثالثة) تفوق معهد الرعاية لمجمع الأقصر الدولي.



وقد شهدت المرحلة النهائية للمسابقة بجانب المتابعة والإشراف كل من

دكتورة كوثر محمود، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض، ودكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ونانسي علاء الدين، مسؤول التعليم الفني بالهيئة العامة، وشيرين سعد، مسؤول التمريض بالهيئة العامة، وسهير الصادق، مسؤول التمريض بفرع الهيئة، وسماح النوبي، مسؤول التعليم الفني بفرع الهيئة بالأقصر.