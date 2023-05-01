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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل بشأن دور الرعاية الخاصة بالأطفال بعد قرار إخلاء دار أيتام sos

صدى البلد

تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ببيان عاجل حول  دور الرعاية الخاصة بالأطفال و قالت البيان العاجل  " اعمالًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة علي توجيه البيان العاجل  إلي رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التضامن الاجتماعي.


وقالت النائبة أميرة العادلي " انطلاقا من المادة (٨٠) من الدستور والتي تتحدث عن حقوق الطفل في التعليم، والرعاية الصحية، والأسرية، والبديلة، وحماية الأطفال، وإعلاء مصلحتهم الفُضلي  فمن خلال متابعة عن كثب علي مدار أكثر من عام لملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال وما وجدناه من مشاكل عديدة متمثلة في الرعاية،والتعليم، والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية، والتي تكللت بقرار إخلاء دار أيتام (sos) بمدينة نصر.

وأضافت " الدار من النماذج الناجحة في الدمج الأسري للأطفال  ، مطالبة بخطة واضحة، ومراعاة للتهيئة النفسية للأطفال، وكذلك الجوانب التعليمية خاصة " اننا بصدد امتحانات نهاية العام الدراسي، مما يثير العديد من التساؤلات حول التعامل مع الأطفال في ذلك الملف الهام والخطير ، والذي يؤثر علي مستقبل العديد من الأطفال .

التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية أميرة العادلي مجلس النواب النائبة أميرة العادلي

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