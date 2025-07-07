لاعب برشلونة السابق راكيتيتش يعلن إعتزال كرة القدم برسالة مؤثرة

أعلن الكرواتي إيفان راكيتيتش اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، عن عمر يناهز 37 عامًا بعدد مسيرة مميزة مع بازل السويسري وبرشلونة وإشبيلية.

وكتب إيفان راكيتيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: عزيزتي كرة القدم، لدي خطاب لك، لقد كنت جزءًا من حياتي منذ اليوم الأول، من ملاعب كرة القدم في مورين، مسقط رأسي في سويسرا، إلى أعظم ملاعب العالم.

وأضاف: لقد منحتني كرة القدم أكثر مما حلمتُ به، منحتني الفرح والدموع، منحتني حياة كاملة، حياة سأفخر بها دائمًا، والآن حان وقت الوداع، شكرًا لك يا كرة القدم.

وودع نادي إشبيلية الإسباني لاعبه الكرواتي السابق إيفان راكيتيتش، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث نشر النادي بعض ذكريات اللاعب رفقة الفريق الإسباني.

بدأ راكيتيتش مسيرته مع كرة القدم مع نادي بازل السويسري وتحديدا الفرق السنية حتى وصل للفريق الأول في 2006 ثم إنتقل للدوري الألماني لنادي شالكة ثم إشبيلية ثم مسيرة طويلة مع برشلونة وعودة إلى إشبيلية قبل الانتقال للشباب السعودي ثم اختتم مشواره في سبيلت الكرواتي .