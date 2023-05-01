الطب الوقائي: مصر تعاملت مع جائحة كورونا بمنتهى الاحترافية

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ الطب الوقائي يلعب أدوارًا متعددة مثل مراقبة الأغذية ومياه الشرب، موضحًا: "مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي يستطيع مواطنوها الشرب من الصنابير لأن كل مآخذ مياه الشرب في مصر تتابع ويتم الحصول على عينات منها بصفة دورية، ويتم تحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان".

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن الصرف الصحي يتم تحليليه، كما يتم الرصد البيئي على أوسع نطاق، بالإضافة إلى رصد ملوثات المياه والهواء، علاوة على ذلك، يتم مكافحة ناقلات الأمراض مثل ناقلات الناموس وناقلات الأمراض الأخرى مثل القوارض، وكل ذلك في إطار نظام راسخ في مصر من الطب الوقائي يشهد له على مستوى العالم.

وتابع رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنّ الفترة الحالية في مصر مطمئنة على المستوى الوبائي، ولكن حدثت بعض الحوادث البسيطة في فترة رمضان، وهي متعلقة بالأغذية: "مصر من الدول التي تعاملت مع جائحة كورونا بمنتهى الاحترافية في خط فريد من نوعه، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفيما يخص كورونا والأمراض التنفسية، فإن الوضع مطمئن".

