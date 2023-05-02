جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط تهريب راكب ألماني لعدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال جمارك الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون.

اكتشاف الواقعة بدأ في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على طائرة إير كايرو؛ حيث اشتبه إبراهيم عبد الحكيم مأمور اللجنة الجمركية، في راكب ألماني الجنسية خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة عبدالله نور، تحت إشراف رامى مروان، تلاحظ وجود كثافات وأجسام معتمة.

وبالعرض على محمود رفعت، المشرف على صالة الوصول؛ قرر تكليف محمد مهران مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب؛ فتبين وجود 27 هاتفا محمولا من ماركات مختلفة بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز كلا من: منال سالم، ومحمد مهران، ومحمد عبد الباسط، بحضور مصطفى جنيدى من الأمن الجمركي، وعصام عباس مدير الإدارة، وأحمد عسكر من مكافحة التهرب الجمركي.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 14 لسنة 2023، وتحريز المضبوطات، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.