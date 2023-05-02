حكم تشميت العاطس أثناء الصلاة.. اعرف الرأي الشرعي

حكم تشميت العاطس أثناء الصلاة .. أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن المصلي لو عطس في الصلاة وقال «الحمد لله»، لا تبطل صلاته؛ لأنهم عدوا ذلك من قبيل الذكر.

وأضاف «عبد السميع»، في إجابته عن سؤال: « ما حكم تشميت العاطس في الصلاة ؟»، أن من الأشياء التي تبطل الصلاة؛ الحركة في أثنائها، فالشافعية قالوا إنه لو اشتمل الركن على 3 حركات بطلت صلاته، والحركة تعرف بحركة البدن كله، فمثلا لو خطى المصلي خطوة ليست لأجل مصلحة الصلاة كأن ينضم لصف مثلا ويصل الفرجة الموجودة وهذا بثلاثة خطوات متتالية بطلت صلاته.

وأشار إلى أن تحريك الإصبع أو ربط الأزرار في القميص لا تبطل الصلاة، موضحا أن مما يبطل الصلاة ترك شرط أو ركن من أركان الصلاة، كاستقبال القبلة أو الوضوء أو ستر العورة.

حكم تشميت العاطس وتحميده

بين الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تشميت العاطس قائلا: التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم-، قال: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله»، أخرجه البخاري في صحيحه.

وأضاف وسام، في إجابته عن سؤال "هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية؟"، أن العلماء اتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم"، أخرجه البخاري في صحيحه.