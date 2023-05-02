لأول مرة يتحد الجميع.. ميدو يدعم قرار الزمالك بالانسحاب من السوبر

علق الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ، على قرار الانسحاب من السوبر المصري.

وكتب عبر تويتر: "كل جمهور ⁧‫الزمالك‬⁩ ولاعبيه السابقين مع قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم خوض مباراة ⁧‫ كأس السوبر المصري‬⁩ لأول مرة يتحد الجميع خلف قرار مجلس إدارة النادي.. قرار كنت أتمناه والحقيقة ⁧‫لجنة التظلمات‬⁩ بقرارها النهارده سهلت القرار على مجلس إدارة النادي وخلوا كل ⁧‫الزملكاوية‬⁩ يتحدوا لأول مرة منذ فترة طويلة!!".

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو أعلن خلاله بعد الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة النادي، الانسحاب من البطولة.