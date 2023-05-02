وزيرا الرياضة والتعليم ومستشار الرئيس للمناطق النائية يشهدون ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

• إقامة النسخة الخامسة لأوليمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء



** مشاركة أكثر من 85 ألف مشارك من المحافظات الحدودية في الأوليمبياد الرياضي

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس؛ ختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، واتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.



تخلل الحفل، عروض فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإدارة المركزية لتنمية الشباب، ندوة تثقيفية للاتحاد المصري للثقافة الرياضية حول حروب الجيل الرابع، متحدثًا فيها: الدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام الدولي بإعلام القاهرة وعميد إعلام الجامعة العربية المفتوحة، وكلمة للفنان سامح الصريطي حول دور الشباب، وكذلك عرض فيلم تسجيلي عن الاوليمبياد الحدودية، وعروض الفن التعبيري لفرقة كيدز شو للإدارة المركزية لتنمية النشء، ومجموعة من الفقرات والعروض للإدارات المركزية بالوزارة، ومجموعة من التكريمات للسادة الوزراء والمحافظين وأصحاب المراكز الأولي بالاوليمبياد الرياضي.

في كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي، بالحضور الوزراء والمحافظين وكافة القيادات التنفيذية والشعبية والمحافظات الحدودية المُشاركة، وقال : "أتقدم بالشكر لكل زملائي الوزراء والمحافظين و مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية وقيادات وزارة الشباب والرياضة والمديريات والقيادات التنفيذية والشعبية و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح علي الجهود المبذولة لإنجاح الاوليمبياد الحدودية".



وتحدث الدكتور أشرف صبحي، عن تواصل وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية بشكل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، ومنها المحافظات الحدودية والمناطق النائية بهدف دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون .

وخلال تأكيده علي دور الاوليمبياد الحدودية، أكد الدكتور أشرف صبحي، أنها تأتي ضمن البرامج والمشروعات المُقدمة لأبناء مصر فى المحافظات الحدودية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى توفير كافة الخدمات المقدمة لهم، ومنها الشبابية والرياضية، كما أشار الوزير أنها تُعد إحدى مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها على اكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضياً كإحدي استراتيجيات الدولة، من خلال استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، معلنًا إقامة النسخة الخامسة لأوليمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة شمال سيناء.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة، وكذلك معرفة شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية على قضايا الوطن وأهم تحدياته وإنجازته، والعمل علي زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن.



واستطرد الوزير : " نعمل علي تقديم برامج مستحدثة على أعلى مستوى لنشء وشباب تلك المناطق وفقاً لمتطلباتهم من برامج ، وتعمل على أكتشاف الموهوبين في كافة المجالات الفنية والأدبية والرياضية في مختلف الألعاب الرياضية لضمهم للمشروعات القومية الخاصة بالوزارة لبناء أجيال قادرة على رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية ، والارتقاء بمستوى الذوق الفني لتلك المواهب في المجالات الأخرى".

وخلال كلمته، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي : " سعيد جداً بوجودي وحضوري ختام الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بحضور زملائي الوزراء والمحافظين، وفي مقدمتهم النشيط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

من جانبه، قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وكذلك لجميع المشاركين في الحدث، مؤكدًا علي أهمية دور الشباب فى تعريف المواطنين وتوضيح جهود التنمية الحقيقية، مع عدم الانسياق وراء الشائعات وإعلاء المصلحة العامة للوطن.

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء أركان حرب محمد الزملوط : "أقدم الشكر لكافة السادة الحضور والوزراء والمحافظين، وسعداء باستضافة محافظة شمال سيناء للنسخة الخامسة من الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وأتمنى التوفيق لكافة المشاركين".

تضم الأولمبياد ١٢ لعبة للمرحلة السنية من ١٥ سنة إلى ٢٣ سنة للبنين والبنات وهي «كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية (بنين فقط)، كرة طائرة، ألعاب قوى، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج»، بمشاركة ٣٠٠٠ لاعب ولاعبة يُمثلون كافة المحافظات الحدودية ( شمال سيناء, جنوب سيناء, البحر الأحمر, أسوان, الوادي الجديد, مطروح )، بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

وفي الختام، قام وزير الشباب والرياضة رفقه السادة الحضور والوزراء والمحافظين ومستشار الرئيس للمناطق النائية والحدودية؛ بتكريم الفائزين في المسابقات الرياضية للأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية النسخة الرابعة بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.