صندوق الإدمان يطلق حملة لتوعية العمال بخطورة المخدرات |صور

أطلق صندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي، سلسلة من الأنشطة لتوعية العمال بأضرار تعاطي المخدرات.

وتستهدف الأنشطة التوعوية التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على التركيز والقدرة على العمل لفترات طويلة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق سلسلة مبادرات لتوعية العمال بالمناطق الصناعية والاستثمارية في العديد من المحافظات بأضرار المواد المخدرة ، وآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" مجانا وفى سرية تامة .

وحرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التواجد مع العمال بالمصانع في العديد من المحافظات واستهدفت الأنشطة التوعية بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان .

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف البرامج التوعوية لحماية الفئات المختلفة من الوقوع في براثن الإدمان لاسيما الفئات الأكثر عرضة للتعاطي مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الأنشطة التوعوية تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات خاصة العمال من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وأنه على مدار العام الماضى تم تنفيذ ما يقرب من 500 فعالية ما بين "ندوات وانشطة توعوية" تستهدف وقاية العمال بالمناطق الصناعية من الوقوع في براثن الإدمان".

ولاقت الأنشطة التوعوية، قبولا كبيرا من جانب العمال ويقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع مطبوعات تتضمن الرسائل التوعوية ورقم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" .

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، يواصل حملات مستمرة بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب هذا بالإضافة إلى حملات أخرى داخل المناطق العامة وذلك لتوعية المواطنين من خطورة أضرار المخدرات .

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