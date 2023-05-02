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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاقتصاد الإبداعي وتأثيره في إدارة الموارد من أجل تحقيق التنمية

الأبداع
الأبداع

استعرض  برنامج "هذا الصباح" المذاع على  قناة «إكسترا نيوز»، الفضائية، فيديوجراف  يوضح أن الاقتصاد الإبداعي و الابتكار أحد محددات التنمية فى الدول، وذلك لأن الأمر غير مقتصر على وجود موارد طبيعية من عدمه، بل أصبح يتعلق بالابتكار والمعرفة فى إدارة هذه الموارد من أجل تحقيق التنمية بالإضافة إلى العلاقة  الوثيقة بين الإبداع والابتكار من جهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى .

 

وأصبحت  المعرفة اقتصادًا قائمًا بذاته ويتوقف إنتاج المعرفة على قدرة العقول على الابتكار والتجديد لتحقيق التنمية فى البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء؛ والتالي بيان ببعض النتائج التي وفرها الإبداع والابتكار.

توفر الصناعات الثقافية والإبداعية 6.2% من جميع فرص العمل.
تولد صناعات الاقتصاد الإبداعي عائدات سنوية تزيد على 2 تريليون دولار.
يسهم  بنحو 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي.
يتوقع نمو الاقتصاد الإبداعى بنسبة 40% بحلول عام 2030.
تشكل الصناعات الثقافية والإبداعية ما يقرب من 50 مليون وظيفة حول العالم.
تعرض للانكماش بسبب جائحة كورونا بقيمة 750 مليار دولار.

الصناعات الثقافية التنمية المستدام الاقتصاد الإبداعي الإبداع والابتكار أهداف التنمية المستدامة

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