عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مسئول كبير بالشرطة الروسية في انفجار عبوة ناسفة.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت سلطات إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن هجومًا بقنبلة أسفر عن إصابة مسؤول كبير في الشرطة في منطقة زابوريجيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان إن نائب رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية نقل إلى المستشفى بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة.

وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية، إن القنبلة وضعت عند بوابة منزله في مدينة ميليتوبول وانفجرت عندما فتحها المسؤول في الصباح متوجها إلى العمل.

ونشرت اللجنة لقطات من موقع الهجوم، أظهرت سيارة، يفترض أن المسؤول الذي لم يذكر اسمه استخدمها، مع تحطيم نوافذ بابها الخلفي.

وكانت منطقة زابوريجيا جزءًا من أوكرانيا وانضمت إلى روسيا العام الماضي بعد التصويت على الخطوة في استفتاء.

ورفضت كييف الاقتراع واصفة إياه بـ “الوهمية”، والعاصمة التاريخية للمنطقة، زابوريجيا، لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، واختارت الحكومة الجديدة ميليتوبول كمركز إداري جديد لها.

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

تحرك عاجل من روسيا ضد بولندا بعد استيلائها على مدرسة تابعة لسفارتها

تعتبر كييف المسؤولين الإقليميين الذين يقبلون السيادة الروسية خونة.

كان هناك عدد من محاولات الاغتيال ضد مثل هذه الأهداف على مدى أشهر الصراع، والتي لا تدعي كييف الفضل في ذلك ولا تنكر أنها العقل المدبر.

وأفاد الفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اليوم الثلاثاء أيضًا اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بقتل مسؤول أمني آخر في منطقة زابوريجيا.

ووُصِفوا أنهم “مجموعة مخربين” تتألف من مواطن أوكراني واثنين من المواطنين الروس.

سلطات إنفاذ القانون الروسية زابوريجيا الشرطة روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

إدارة بايدن تستعد لنشر قوات الجيش الأمريكي على حدود المكسيك.. ماذا يحدث؟

غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

جوبا: الجيش السوداني والدعم السريع وافقا على هدنة 7 أيام

بينها مصر.. شركة طيران روسية تعلن تسيير 130 رحلة أسبوعيا لـ3 دول

بعد الضربات الروسية.. ضابط مخابرات بريطاني يكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

انخفاض شديد في أسعار النفط العالمية

يشتبه بأنه روسي.. الكشف عن تفاصيل سقوط صاروخ في وسط بولندا

بعد إعلان رئيس فاجنر.. الجيش الأوكراني يكشف حقيقة مقتل جنرال كبير

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ