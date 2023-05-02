إصابة مسئول كبير بالشرطة الروسية في انفجار عبوة ناسفة.. فيديو

أفادت سلطات إنفاذ القانون الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن هجومًا بقنبلة أسفر عن إصابة مسؤول كبير في الشرطة في منطقة زابوريجيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان إن نائب رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الداخلية نقل إلى المستشفى بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة.

وقالت وكالة إنفاذ القانون الروسية، إن القنبلة وضعت عند بوابة منزله في مدينة ميليتوبول وانفجرت عندما فتحها المسؤول في الصباح متوجها إلى العمل.

ونشرت اللجنة لقطات من موقع الهجوم، أظهرت سيارة، يفترض أن المسؤول الذي لم يذكر اسمه استخدمها، مع تحطيم نوافذ بابها الخلفي.

وكانت منطقة زابوريجيا جزءًا من أوكرانيا وانضمت إلى روسيا العام الماضي بعد التصويت على الخطوة في استفتاء.

ورفضت كييف الاقتراع واصفة إياه بـ “الوهمية”، والعاصمة التاريخية للمنطقة، زابوريجيا، لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، واختارت الحكومة الجديدة ميليتوبول كمركز إداري جديد لها.

تعتبر كييف المسؤولين الإقليميين الذين يقبلون السيادة الروسية خونة.

كان هناك عدد من محاولات الاغتيال ضد مثل هذه الأهداف على مدى أشهر الصراع، والتي لا تدعي كييف الفضل في ذلك ولا تنكر أنها العقل المدبر.

وأفاد الفرع الإقليمي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اليوم الثلاثاء أيضًا اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في قيامهم بقتل مسؤول أمني آخر في منطقة زابوريجيا.

ووُصِفوا أنهم “مجموعة مخربين” تتألف من مواطن أوكراني واثنين من المواطنين الروس.