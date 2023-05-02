غير متوقع.. أوكرانيا تكشف سبب تأخير الهجوم المضاد ضد روسيا

قال سفير كييف في بريطانيا، فاديم بريستايكو، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تؤجل هجومها المضاد الذي تم الترويج له منذ فترة طويلة ضد روسيا لأنها لا تستطيع حاليًا استخدام الأسلحة التي قدمها الغرب بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال بريستايكو: “من الواضح أن الطقس لا يسمح حتى الآن للدبابات الثقيلة بالتحرك في طين الربيع الأوكراني المعتاد”.

وتعكس التعليقات تلك التي أدلى بها وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف الأسبوع الماضي، والذي صرح بأن القوات الأوكرانية مستعدة على نطاق واسع للدفع ضد روسيا لكنها بحاجة إلى “مشيئة الله والطقس وقرار القادة”.

وأرسلت الولايات المتحدة وحلفاؤها عشرات الدبابات القتالية الرئيسية ومئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا لتعزيز الهجوم المضاد المتوقع. بينما جادل المسؤولون الغربيون بأن كييف لديها كل ما تحتاجه لعملية ناجحة، ورد أن الجيش الأمريكي عبر خلف الأبواب المغلقة عن شكوكه حول قدرة أوكرانيا على اختراق الخطوط الدفاعية الروسية.

وأشارت تقارير إعلامية غربية متعددة إلى أن الهجوم المضاد يمكن أن يكون لحظة حاسمة للصراع، وأن كييف قد تجد صعوبة في تأمين المزيد من حزم المساعدة العسكرية ما لم تحصل على أرضية كبيرة.

وانتقد كبار المسؤولين الأوكرانيين هذه الفكرة، وحثوا على استمرار الدعم بغض النظر عن النتيجة.

وقال بريستايكو، إن “أوكرانيا تستهدف اختراق هجومي، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن هناك الكثير من الأمل في هذا الهجوم”.

واتهم السفير الأوكراني، موسكو بالمبالغة في قدراتها العسكرية، مستشهدا بالضربات الصاروخية الأخيرة ضد أهداف أوكرانية كمثال.

وقال: “الروس ينفخونها بشكل مبالغ فيه، حيث يبلغون عن مئات الصواريخ. في الواقع لم يكن هناك سوى العشرات منهم أرسلوا في طريقنا”.