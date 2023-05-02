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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا علي خطة البابا فرنسيس لإنهاء حرب أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ليست على علم بمهمة الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، والتي أعلنها البابا فرنسيس.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعرف أي شيء عن المهمة: "لا. لا شيء معروف”.

وفي وقت سابق، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إن الفاتيكان يشارك في مهمة سلام لمحاولة إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

مهمة سلام.. البابا فرنسيس يعلن تدخل الفاتيكان لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

لإنهاء الحرب.. نداء عاجل من البابا فرانسيس لـ روسيا وأوكرانيا

وقال بابا الفاتيكان، للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الوطن بعد زيارة إلى المجر: “أنا على استعداد للقيام بكل ما يجب القيام به. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها”.

وأضاف: “أعتقد أن السلام يتم دائما من خلال فتح القنوات. لا يمكنك أبدا تحقيق السلام من خلال الإغلاق ... هذا ليس بالأمر السهل”.

بيسكوف الفاتيكان الكرملين البابا فرنسيس روسيا أوكرانيا

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