تحرك عاجل من روسيا ضد بولندا بعد استيلائها على مدرسة تابعة لسفارتها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء القائم بالأعمال البولندي، ياسيك سزكلياديوسكي، إلى الوزارة بعد مصادرة وارسو مبنى مدرسة ثانوية روسية.

كما أرسلت السفارة الروسية في وارسو مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية بشأن مصادرة مبنى مدرسة ثانوية روسية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقسوة شديدة على مصادرة السلطات البولندية مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.

وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا-1”، إن "وارسو الرسمية ستتلقى الإجراءات المناسبة ردا على ذلك. كما تفهم، سيتم تبنيها وتطويرها في شكل مشترك بين الإدارات. الآن بدأ هذا العمل، لكن هذا اختيارهم، سنرد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان رد روسيا سيكون قاسيا، قالت زاخاروفا: “قاسيا جدا".

كما كشف السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، عن أن المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا ستستأنف عملها في 10 مايو في مبنى آخر.