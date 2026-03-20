الولايات المتحدة تنشر آلاف الجنود الإضافيين في الشرق الأوسط

أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز للأنباء أن الجيش الأمريكي ينشر آلافًا من مشاة البحرية والبحارة الإضافيين في الشرق الأوسط.

وقال أحد المسؤولين إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، وعلى متنها وحدة مشاة البحرية الاستكشافية، ستغادر الولايات المتحدة قبل الموعد المحدد بثلاثة أسابيع تقريبًا. ولم تتضح طبيعة المهمة بعد.

وذكرت صحيفة الجارديان البريانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إرسال قوات لتأمين جزيرة خرج، في محاولة محتملة لحرمان إيران من عائداتها النفطية وإجبارها على الاستسلام.

وإذا ما نُفذت هذه العملية، فستكون بالغة الخطورة على الولايات المتحدة، إذ ستكون قواتها عرضة للهجوم على الجزيرة.