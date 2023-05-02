موسكو توجه التحذير الأخير لبولندا بعد الاستيلاء على مبنى تابع للسفارة الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن احتجاجها الشديد للقائم بالأعمال البولندي في موسكو جاسيك شلياديفسكي، بخصوص الاستيلاء على مبنى مدرسة تابعة للسفارة الروسية في بولندا، مبلغة إياه أن خطوات وارسو لن تبقى دون رد فعل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، استُدعي القائم بالأعمال البولندي في روسيا، جاسيك شلياديفسكي إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم الاحتجاج بشدة على استيلاء قوات الأمن البولندية على مبنى المدرسة في السفارة الروسية في بولندا.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن وارسو تعرض أراضي البلاد عن طيب خاطر كنقطة انطلاق لضخ الأسلحة لنظام كييف، وترسل مرتزقة بولنديين إلى أوكرانيا، وتتخذ موقفًا عدائيًا بشكل علني ضد روسيا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقسوة شديدة على مصادرة السلطات البولندية مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو.

وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا-1”، إن "وارسو الرسمية ستتلقى الإجراءات المناسبة ردا على ذلك. كما تفهم، سيتم تبنيها وتطويرها في شكل مشترك بين الإدارات. الآن بدأ هذا العمل، لكن هذا اختيارهم، سنرد".