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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد المستثمرين: الحكومة اتخذت خطوات مهمة لحل مشاكلنا.. فيديو

الإستثمارات
الإستثمارات

أكد المهندس علي حمزة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن رئيس الوزراء أكد ضرورة وضع حلول غير تقليدية، لدعم الإستثمار في مصر، والعمل على وجود قانون لإدارة عجلة الإستثمار.

 

وقال علي حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن مشكلة ملف الإستثمار يتسبب فيها بالدرجة الأولى صغار الموظفين الذين يضعون العراقيل أمام المستثمرين.

 

وتابع نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ان هناك اتجاهات الآن لتشغيل عدد من المشروعات الصناعية في الصعيد، ودعم عملية الاستثمار في الصعيد.

 

خطوات مهمة لحل مختلف المشكلات

وأشار علي حمزة إلى أن الحكومة قامت بخطوات مهمة لحل مختلف المشكلات أمام المستثمرين.

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