المؤبد لمسن قتل سيدة عقب محاولة الاعتداء عليها بالدقهلية

قضت جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المؤبد لعامل بناء مقيم قرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية لإدانته بقتل سيدة في العقد الخامس بـ16 طعنة داخل منزلها، بعد محاولته التعدي عليها، وخشية افتضاح أمره.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 29394 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 3207 كلي جنوب المنصورة.



كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أحمد ا.ق "(محبوس) 68 عامًا - عامل لأنه بتاريخ ٢٦ /٢٠٢٢/٩ بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها "مثال ع م ا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن دلف إلي مسكنها وعلي إثر مشادة بينهما كال لها عدة ضربات آلة حادة استقرت بمناطق متفرقة من جسدها، محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، علي النحو المبين بالتحقيقات، واحرز بغير ترخيص سلاح ابيض.



وشهد زوج المجني عليها" - بأن زوجته - المتوفاة - أخبرته بتعرض المتهم الدائم لها وطلبه إقامة "علاقة" معها وأنها كانت تنهره وتأبى مبتغاه ولخشيتها منه كانت تحتفظ بآلة حادة للذود عن نفسها واردف باتهامه للمتهم بإزهاق روحها لرغبته في إقامة علاقة غير شرعية معها.