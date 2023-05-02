عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه ينفذ غارات جوية في الرشقات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دوي انفجارات سمعت في شمال غزة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع اصابات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنة سديروت.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إٍسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نظام القبة الحديدية اعترض أحد الصواريخ وسقط الثلاثة الآخرون في مناطق مكشوفة دون التسبب في أي إصابات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصف مستوطنات الغلاف بـ6 صواريخ

إصابة 5 فلسطينيين بشظايا صواريخ الاحتلال شمال قطاع غزة

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف خلال الساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد من الصواريخ سقط في الجيب الفلسطيني، بينما سقطت البقية في قرب مستوطنات الغلاف.

الرشقات الصاروخية قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

موضوعات متعلقة

الكونجرس يصدم كييف.. اعتراف أمريكي ينذر بمصير كارثي لـ أوكرانيا

انتهاء هيمنة الأخضر.. دول كبرى تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

جنرال أمريكي يكشف عواقب الضربات الروسية علي الجيش الأوكراني

البيت الأبيض: نسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان

مقاتلات الناتو تعترض طائرة روسية في سماء شمال الأطلسي

طال انتظاره.. وزير خارجية أمريكا يعلن موعد بدء هجوم الجيش الأوكراني المضاد

رقم صادم.. أوكرانيا تكشف عن عدد المفقودين بسبب الحرب

حظر تصدير الحبوب.. قرار عاجل من المفوضية الأوروبية ضد أوكرانيا

ترشيحاتنا

تعرف على أنواع رادارات المرور الحديثة والكاميرات الذكية

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجمه إلى الخليج.. تفاصيل

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

هل الكسوف والخسوف من آيات يوم القيامة ؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ