جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة.. وسماع دوي انفجارات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه ينفذ غارات جوية في الرشقات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة اليوم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دوي انفجارات سمعت في شمال غزة.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع اصابات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أربعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنة سديروت.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إٍسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نظام القبة الحديدية اعترض أحد الصواريخ وسقط الثلاثة الآخرون في مناطق مكشوفة دون التسبب في أي إصابات.

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف خلال الساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد من الصواريخ سقط في الجيب الفلسطيني، بينما سقطت البقية في قرب مستوطنات الغلاف.