إصابة 5 فلسطينيين بشظايا صواريخ الاحتلال شمال قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بأصابة خمسة مواطنين فلسطينيين، بشظايا صواريخ الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية، إنه تم نقل خمسة مصابين بشظايا صواريخ الاحتلال إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع، لتلقي العلاج.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت عددا من القذائف صوب موقعين شرق مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام العبرية بتجدد إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ردا على وفاة الأسير خضر عدنان.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة في مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة الـ 14 العبرية، عن عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة قد ارتفع إلى 6 إصابات، مشيرة إلى أن من بين المصابين مواطن أجنبي.