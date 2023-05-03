جامعة العريش تفعل مبادرة "الباحثة المصرية" على مستوى الكليات

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، اجتماعا مع أعضاء فريق باحثات جامعة العريش والممثل لجميع كليات الجامعة ، فى إطار حرص جامعة العريش على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الأنشطة العلمية والبحثية.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود جامعة العريش لتمكين الباحثات؛ وتعكس هذه الجهود التزام الجامعة بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة من خلال استثمار قدراتهن في مجالات البحث العلمي والعلوم التطبيقية.

حضر الاجتماع عدد من الباحثات والأكاديميات المتميزات في مختلف المجالات العلمية، بما في ذلك العلوم الأساسية، والطب، والعلوم الإنسانية.

وفي هذا السياق وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في البحث العلمي والتأكيد على أهميتها في التقدم العلمي والتكنولوجي.

و أكد رئيس الجامعة علي أن الجامعة بكلياتها المختلفة يتواجد بها العديد من القامات والكوادر العلمية الكبيرة والتي يمكنها إحداث الفارق مع الفرق البحثية بالجامعة والتي يمكنها المشاركة في العديد من المشاريع البحثية.

وأكد رئيس الجامعة ، على ضرورة تنشيط حركة البحث العلمي بشكل كبير داخل الكليات حتى يتسنى للجامعة الارتفاع في التصنيفات الدولية العالمية، وأن هذا لا يأتي إلا نتيجة جهود كبيرة تقوم بها الكليات ومن ضمنها البحث العلمي وذلك أيضًا اتساقا مع جهود التنمية الشاملة المصرية.

واستعرض رئيس الجامعة ، عدد من الموضوعات التي يجب على الفرق البحثية العمل عليها من الآن مثل توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك فى إطار مبادرة "إتحضر للأخضر"، وتنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمؤتمر المناخ COP 27 للتوجه نحو توطين تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

هذا بالإضافة إلى بناء نموذج ذكي لإدارة منظومة إنتاج الهيدروجين الاخضر بالشكل الأمثل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

تطوير المعرفة والمجتمع:

كما تناول الاجتماع أهمية تشجيع الباحثات للانخراط في الأبحاث العلمية والابتكار، وضرورة توفير بيئة داعمة تعزز دور المرأة في تطوير المعرفة والمجتمع.

كما تحدث الدكتور حسن الدمرداش، خلال الاجتماع عن تقديره للإسهامات العلمية الهامة التي قدمتها الباحثات في مجالاتهن المختلفة.



وقد أعرب الباحثات عن تقديرهن للدعم والتشجيع الذي يتلقونه من رئيس الجامعة، وأكدن على استعدادهن لتقديم بحوث ذات جودة عالية والمساهمة في التقدم العلمي ، وتعهدن بمواصلة العمل الجاد ،والمساهمة في تقدم المعرفة العلمية وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع، طالب الدكتور حسن الدمرداش، باستمرار الحوار والتواصل مع الفريق باحثات جامعة العريش، وتشجيع المزيد من البحوث والمبادرات التي تعزز دورهن في العلوم والتكنولوجيا.

كما أشاد ب،التفاني والتميز الذي تظهره الباحثات في مجالاتهن المختلفة وأعرب عن فخره بوجودهن ضمن منتسبي جامعة العريش.

