تعرف على معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

قال المعلق الإماراتي عامر عبد الله، إنه سيتولى مهمة التعليق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، الجمعة المقبل، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بهذا القرار كونه حدثًا رياضياً عربياً كبيراً.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يعتبر مباراة السوبر زيارة من مصر للإمارات، وهو حدث مميز للغاية، ويحظى باهتمام جماهيري كبير.

وأشار إلى أنه كان يأمل حضور الزمالك إلى أبو ظبي، لرغبة جمهوره في رؤيته، إلا أنها تبقى أمور داخلية، مضيفًا «أهلا بالنادي الأهلي وبيراميدز في أرض الإمارات وأهلًا بكل مصري على أرض وطنه الثاني».

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

وواصل تصريحاته، أنه سيعلق على مباراة الأهلي وبيراميدز بنفس الشغف الذي كان سيعلق عليه إذا كان الزمالك هو الطرف الثاني، لا سيما أن هذه المباراة سيشاهدها 110 ملايين مصري، والوطن العربي بأكمله.

واختتم تصريحاته «القمة العربية الأولى والأكثر جماهيرية بين الأهلي والزمالك، لكن يبقى بيراميدز فريق مجتهد والسوبر المصري محط أنظار الجميع ويظل هامًا في كل الحالات».